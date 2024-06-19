Зачепили сонячні панелі, лінії електропередач й газогони: ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та артилерією
Київ • УНН
За даними голови Дніпропетровської ОВА, атаки на Нікопольщину не вщухають. Ворог бив дронами-камікадзе та артилерією. Цілив по інфраструктурі й житловій забудові.
Армія рф продовжує атакувати Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Пошкоджені промислове та комунальне підприємства, зачепило сонячні панелі, лінії електропередач й газогони. Про це повдіомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
"Атаки на Нікопольщину не вщухають. Ворог бив дронами-камікадзе та артилерією. Цілив по інфраструктурі й житловій забудові. Протягом дня найбільше потерпав райцентр. Гатив агресор і по Мирівській громаді", - повдіомив Лисак.
За його словами, пошкоджені промислове та комунальне підприємства. Понівечені 2 п’ятиповерхівки, 14 приватних будинків, 7 господарських споруд, парники. Побиті 5 авто і екскаватор. Зачепило 10 сонячних панелей, лінії електропередач й газогони.
"Всюди – без загиблих та постраждалих", - резюмував голова ОВА.
На Дніпропетровщині ППО збила ворожий шахед18.06.24, 23:45 • 106281 перегляд