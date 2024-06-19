Зацепили солнечные панели, линии электропередач и газопроводы: враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией

Армия рф продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены промышленное и коммунальное предприятия, задело солнечные панели, линии электропередач и газопроводы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Атаки на Никопольщину не утихают. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Целил по инфраструктуре и жилой застройке. В течение дня больше всего страдал райцентр. Гатив агрессор и по Мировской громаде", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждены промышленное и коммунальное предприятия. Изуродованы 2 пятиэтажки, 14 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, парники. Побиты 5 авто и экскаватор. Задело 10 солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.

"Везде - без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.

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