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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зацепили солнечные панели, линии электропередач и газопроводы: враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией

Зацепили солнечные панели, линии электропередач и газопроводы: враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и артиллерией

Киев  •  УНН

19 июня 2024, 15:51  •  4472 просмотра

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По данным главы Днепропетровской ОВА, атаки на Никопольщину не утихают. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Целил по инфраструктуре и жилой застройке.

Армия рф продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области. Повреждены промышленное и коммунальное предприятия, задело солнечные панели, линии электропередач и газопроводы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

"Атаки на Никопольщину не утихают. Враг бил дронами-камикадзе и артиллерией. Целил по инфраструктуре и жилой застройке. В течение дня больше всего страдал райцентр. Гатив агрессор и по Мировской громаде", - сообщил Лысак.

По его словам, повреждены промышленное и коммунальное предприятия. Изуродованы 2 пятиэтажки, 14 частных домов, 7 хозяйственных сооружений, парники. Побиты 5 авто и экскаватор. Задело 10 солнечных панелей, линии электропередач и газопроводы.

"Везде - без погибших и пострадавших", - резюмировал глава ОВА.

На Днепропетровщине ПВО сбила вражеский шахед18 июня 2024, 20:45 • 105874 просмотра

Антонина Туманова

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