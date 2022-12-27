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Забув вказати у декларації оренду житла у центрі Києва на понад 3,7 млн грн: справу "слуги" Гевка скеровано до суду

Забув вказати у декларації оренду житла у центрі Києва на понад 3,7 млн грн: справу "слуги" Гевка скеровано до суду

Київ • УНН

 • 369892 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Про це УНН пише з посиланням на прес службу САП.

Деталі

Йдеться про орендоване житло в центрі столиці вартістю понад 3,7 млн гривень. Також майже на 10 тисяч гривень занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, мова йдеться про народного депутата від “Слуги Народа” Володимира Гевка.

Доповнення

14 грудня народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. Як повідомили у НАБУ, нардеп забув вказати оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн, а також занизив суму коштів на депозитах.

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