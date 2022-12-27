Забув вказати у декларації оренду житла у центрі Києва на понад 3,7 млн грн: справу "слуги" Гевка скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Про це УНН пише з посиланням на прес службу САП.
Деталі
Йдеться про орендоване житло в центрі столиці вартістю понад 3,7 млн гривень. Також майже на 10 тисяч гривень занижена сума коштів, розміщених на депозитах, некоректно відображені й відомості з одержаних відсотків за цими депозитами.
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, мова йдеться про народного депутата від “Слуги Народа” Володимира Гевка.
Доповнення
14 грудня народному депутату повідомили про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації. Як повідомили у НАБУ, нардеп забув вказати оренду житла в центрі Києва вартістю понад 3,7 млн грн, а також занизив суму коштів на депозитах.