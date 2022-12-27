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Забыл указать в декларации аренду жилья в центре Киева более чем на 3,7 млн грн: дело "слуги" Гевко направлено в суд

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению действующего народного депутата Украины во внесении недостоверных данных в е-декларацию за 2020 год. Об этом УНН пишет со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

Речь идет об арендованном жилье в центре столицы стоимостью более 3,7 млн гривен. Также почти на 10 тысяч гривен занижена сумма средств, размещенных на депозитах, некорректно отражены и сведения по полученным процентам по этим депозитам.

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о народном депутате от “Слуги Народа” Владимире Гевко.

Дополнение

14 декабря народному депутату сообщили о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию. Как сообщили в НАБУ, нардеп забыл указать аренду жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн грн, а также занизил сумму средств на депозитах.

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