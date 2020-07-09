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"Забув подати декларацію": антикорупціонер Шабунін потрапить до списку корупціонерів

"Забув подати декларацію": антикорупціонер Шабунін потрапить до списку корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Засновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін забув вчасно подати електронну декларацію про майновий стан і тепер, ймовірно, потрапить до реєстру осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Про це сам Шабунін написав у себе в Facebook, передає УНН.

"У вівторок (7 липня - ред.) іду в поліцію для складання адмінротоколу про несвоєчасне поданні електронної декларації. Протокол законний. Я дійсно подав декларацію наступного від дедлайну дня", - написав аникорупціонер.

Він зауважив, що особисто не є державним службовцем, але мусить вчасно подавати декларацію, як член комісії, яка обрала голову НАЗК.

"Я геть забув за цю комісію і подавав декларацію за звичкою, як робив це багато разів - без зобов'язань з боку закону. Сплачу штраф і потраплю в реєстр осіб, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення", - додав Шабунін.

Як повідомлялося в УНН, до реєстру корупціонерів вже потрапив директор НАБУ Артем Ситник, якого суд визнав винним у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Крім того, Національне агентство з питань запобігання корупції вручило два протоколи про адміністративне порушення Президенту України Володимиру Зеленському у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Зазначається, що після вступу на посаду Президента, Зеленський здійснив купівлю та продаж облігації внутрішньої державної позики і мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни у майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Такого повідомлення до Реєстру не надійшло.

Українські Національні Новини

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