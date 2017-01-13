Забудовники констатують зростання якості будматеріалів вітчизняного виробництва

“Кілька років тому “Київміськбуд” відмовився від використання в своїх будинках матеріалів російського виробництва, замінивши їх вітчизняними та імпортними аналогами. Можна відзначити, що українські виробники стали більш відповідально ставитися до якості вироблених матеріалів, а українську цеглу будівельники відзначають, як одну з найкращих”, - повідомили у прес-службі “Київміськбуду”.

У холдингу наголосили, що попри кризові явища в економіці не знижують своїх вимог до будівельних матеріалів. Крім того, у компанії охоче застосовують новітні технології, а у разі виявлення порушень з боку постачальника будматеріалів одразу припиняють співпрацю.