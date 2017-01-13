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Застройщики констатируют рост качества стройматериалов отечественного производства

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Украинские производители строительных материалов стали более ответственно относиться к качеству производимой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе крупнейшего столичного застройщика ПАО "ХК "Киевгорстрой", пишет УНН.

"Несколько лет назад "Киевгорстрой" отказался от использования в своих домах материалов российского производства, заменив их отечественными и импортными аналогами. Можно отметить, что украинские производители стали более ответственно относиться к качеству производимых материалов, а украинский кирпич строители отмечают как один из лучших", - сообщили в пресс-службе "Киевгорстроя".

В холдинге отметили, что несмотря на кризисные явления в экономике не снижают своих требований к строительным материалам. Кроме того, в компании охотно применяют новейшие технологии, а в случае выявления нарушений со стороны поставщика стройматериалов сразу прекращают сотрудничество.

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