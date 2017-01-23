Забудовники констатують зростання кількості людей, які беруть іпотечні кредити

У компанії розповіли, якщо скласти портрет потенційного іпотечного позичальника, то це впевнена в своєму завтра людина з доходом трохи вище середнього, готова взяти і виплатити банківський кредит, щоб мати більші можливості при покупці квартири.

“Людей, які беруть іпотечний кредит з мінімальним першим внеском, дуже мало. Простий розрахунок підказує, що виплата решти 60-70% під відсоток протягом 10 років значно перевищать первісну ціну на квартиру. В основному, в банк звертаються ті, кому не вистачає невеликої суми, щоб заплатити за квартиру відразу, і отримати при цьому знижку від забудовника, яка становить від 10% до 20%. Або, наприклад, звернувшись до відділу продажів Компанії за двокімнатною квартирою, інвестор розуміє, що взявши в кредит ще невелику суму, стає власником вже трикімнатної квартири”, — повідомили у холдингу.

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Зазначимо, ПАТ “ХК “Київміськбуд” спільно з ПАТ “Кристалбанк” розробив програму іпотечного кредитування. Умови: 30% — початковий мінімальний внесок від вартості обраної квартири вносить інвестор, далі банк протягом 3-х днів розглядає фінансові можливості людини і приймає рішення. Для цього потенційний позичальник надає мінімальний пакет документів — паспорт, ідентифікаційний код і довідку про доходи. Залежно від терміну кредитування (максимально до 10 років) процентна ставка на кредит нараховується від 21% до 23%. Форма погашення ануїтет або класична форма повернення позики.