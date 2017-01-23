Застройщики констатируют рост числа людей, которые берут ипотечные кредиты
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Количество людей, которые сегодня оформляют ипотеку, выросла по сравнению с предыдущим периодом, говорят менеджеры отдела продаж ПАО "ХК" Киевгорстрой ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу холдинга.
В компании рассказали, если составить портрет потенциального ипотечного заемщика, то это уверенный в своем завтра человек с доходом чуть выше среднего, готовый взять и выплатить банковский кредит, чтобы иметь большие возможности при покупке квартиры.
"Людей, которые берут ипотечный кредит с минимальным первоначальным взносом, очень мало. Простой расчет подсказывает, что выплата остальных 60-70% под процент в течение 10 лет значительно превысят первоначальную цену на квартиру. В основном, в банк обращаются те, кому не хватает небольшой суммы, чтобы заплатить за квартиру сразу, и получить при этом скидку от застройщика, которая составляет от 10% до 20%. Или, например, обратившись в отдел продаж компании за двухкомнатной квартирой, инвестор понимает, что взяв в кредит еще небольшую сумму, становится владельцем уже трехкомнатной квартиры ", - сообщили в холдинге.
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Отметим, ПАО "ХК" Киевгорстрой "совместно с ПАО" Кристалбанк "разработал программу ипотечного кредитования. Условия: 30% - первоначальный минимальный взнос от стоимости выбранной квартиры вносит инвестор, далее банк в течение 3-х дней рассматривает финансовые возможности человека и принимает решение. Для этого потенциальный заемщик предоставляет минимальный пакет документов - паспорт, идентификационный код и справку о доходах. В зависимости от срока кредитования (максимально до 10 лет) процентная ставка на кредит начисляется от 21% до 23%. Форма погашения аннуитет или классическая форма возврата займа.