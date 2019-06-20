Забруднення річки Рось: жителі села на Вінниччині залишилися без питної води

За словами першого заступника голови ОДА Андрія Гижка, питну воду селянам доставляють із Вінниці.

"З метою забезпечення місцевих мешканців питною водою належної якості організовано довезення з міста Вінниці бутильованої води в кількості 1,5 тони, а також закуплено велику ємкість для харчової питної води на 2 тонни і щоденно довозиться чиста вода належної якості", - розповів він.

Гижко додав, що проби води з криниць жителів сусідніх сіл постійно беруться. Дослідження проводяться.

"З місцевими мешканцями постійно проводиться роз’яснювальна робота, а проби води з криниць беруться виключно в їх присутності. В останніх пробах в селі Збаржівка все ще виявлено залишки препарату "Тарга супер", в інших населених пунктах хімікатів не виявлено", - розповів він.

Нагадаємо, що у результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Це сталося 9 червня. Наступного дня ДСНС відзвітувала про те, що перевищення граничної концентрації хімікатів у річці Рось не виявлено.

Екологи, у свою чергу, не такі спокійні. Всеукраїнська екологічна ліга озвучила вимогу про публічність інформації стосовно результатів досліджень річки Рось після її забруднення отрутохімікатами.

Ситуацію прокоментував народний депутат Сергій Тригубенко. Посилаючись на дані екологів, він зазначив, що прогнози щодо наслідків катастрофи невтішні. По-перше, тому що річку Рось очистити від хімікатів неможливо. По-друге, тому що ймовірність потрапляння отруйних речовин у річку Дніпро є досить великою, вважає нардеп.

"Тому, оскільки сподіватися на цілковиту відвертість з боку відповідальних органів не доводиться, давайте дослухатися до слів та заяв все ж екологів. Вони зараз б'ють на сполох, як колись це робили саме вчені у перші дні трагедії на Чорнобильській АЕС. Звичайно, що ці події не порівнювані за масштабами та наслідками, але питання безпеки населення має бути актуальним завжди", - написав Тригубенко на своїй сторінці у Facebook.