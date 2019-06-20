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Загрязнение реки Рось: жители села в Винницкой области остались без питьевой воды

Киев • УНН

 • 22908 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за экологической катастрофы на реке Рось жителям села Збаржевка Винницкой области запретили пить воду из колодцев, передает УНН со ссылкой на Винницкую ОГА.

Загрязнение реки Рось: жители села в Винницкой области остались без питьевой воды

По словам первого заместителя председателя ОГА Андрея Гыжко, питьевую воду селянам доставляют из Винницы.

"В целях обеспечения местных жителей питьевой водой надлежащего качества организовано подвоз из города Винницы бутилированной воды в количестве 1,5 тонны, а также закуплена большая емкость для пищевой питьевой воды на 2 тонны и ежедневно довозится чистая вода надлежащего качества", - рассказал он.

Гижко добавил, что пробы воды из колодцев жителей соседних сел постоянно берутся. Исследования проводятся.

"С местными жителями постоянно проводится разъяснительная работа, а пробы воды из колодцев берутся исключительно в их присутствии. В последних пробах в селе Збаржевка все еще обнаружены остатки препарата "Тарга супер", в других населенных пунктах химикатов не обнаружено", - рассказал он.

Напомним, что в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Это произошло 9 июня. На следующий день ГСЧС отчиталась о том, что превышение предельной концентрации химикатов в реке Рось не обнаружено.

Экологи, в свою очередь, не такие спокойные. Всеукраинская экологическая лига озвучила требование о публичности информации о результатах исследований реки Рось после ее загрязнения ядохимикатами.

Ситуацию прокомментировал народный депутат Сергей Тригубенко. Ссылаясь на данные экологов, он отметил, что прогнозы относительно последствий катастрофы неутешительны. Во-первых, потому что реку Рось очистить от химикатов невозможно. Во-вторых, потому что вероятность попадания ядовитых веществ в реку Днепр достаточно большой, считает нардеп.

"Поэтому, поскольку надеяться на полную откровенность со стороны ответственных органов не приходится, давайте прислушиваться к словам и заявлениям все же экологов. Они сейчас бьют тревогу, как когда-то это делали именно ученые в первые дни трагедии на Чернобыльской АЭС. Конечно, эти события не сравнимы по масштабам и последствиям, но вопрос безопасности населения должен быть актуальным всегда", - написал Тригубенко на своей странице в Facebook.

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