Забороняючи нічний продаж алкоголю, столична влада рухається російським сценарієм – І.Товкач

За словами експерта, таке “піклування” столичних депутатів про здоров’я киян призводить до абсолютно протилежних наслідків.

“Рішення Київської міськради про обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в стаціонарних об’єктах торгівлі суперечить компетенції органів влади місцевого самоврядування в частині накладення додаткових заборон.

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Більше того, „піклування“ про здоров’я киян зі сторони місцевої влади насправді призводить до абсолютно протилежних наслідків: люди менше пити не стали, а кількість сурогатної продукції стрімко зростає.

Як фахівець, я вважаю, що це рішення носить абсолютно популістський характер. Зі сторони мера це може бути навіть спроба заспокоїти десь всередині самого себе: „Ну, начебто щось гарне я ж зробив?“. А по факту — маємо зовсім іншу картину”, — сказав він.

І.Товкач зазначив, що вказане рішення є цілковитою дурницею, що дискредитує мера. Адже перед тим, як приймати подібні радикальні кроки, варто би було звернути увагу на досвід сусідніх країн, де аналогічні заборони призвели до збільшення кількості отруєнь фальсифікатом та скорочення легального ринку алкоголю.

“Це рішення є цілковитою дурницею і повторюсь, популізмом, який протирічить позитиву і породжує тіньовий бізнес. Ми ж рухаємося за російським сценарієм, і чому б не подивитися на те, що відбувається у них зараз? Якщо вони це зробили раніше нас, при чому на всій території країни, і вже фіксують погіршення ситуації в цілому — навіщо нам повторювати їх помилки?”, — зауважив він.

Нагадаємо, Верховний суд України визначив, що заборона міськради на продаж алкоголю вночі — незаконна.