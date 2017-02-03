Запрещая ночную продажу алкоголя, столичная власть движется российским сценарием - И.Товкач
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Решение Киевского горсовета об ограничении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в ночное время противоречит действующему законодательству и носит исключительно популистский характер. Такое мнение в комментарии УНН высказал аналитик рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
По словам эксперта, такая "опека" столичных депутатов о здоровье киевлян приводит к совершенно противоположным результатам.
"Решение Киевского горсовета об ограничении продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли противоречит компетенции органов власти и местного самоуправления в части наложения дополнительных запретов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: АМКУ обратится в суд на Киевгорсовет при неснятие противозаконного запрета на ночную торговлю алкоголем.
Более того, "забота" о здоровье киевлян с стороны местных властей на самом деле приводит к совершенно противоположным результатам: люди меньше пить не стали, а количество суррогатной продукции стремительно растет.
Как специалист, я считаю, что это решение носит абсолютно популистский характер. Со стороны мэра это может быть даже попытка успокоить где-то внутри самого себя: "Ну, как будто что-то хорошее я сделал?». А по факту - имеем совсем другую картину ", - сказал он.
И.Товкач отметил, что указанное решение является полной ерундой, что дискредитирует мэра. Ведь перед тем, как принимать подобные радикальные шаги, стоило бы обратить внимание на опыт соседних стран, где аналогичные запреты привели к увеличению количества отравлений фальсификатом и сокращению легального рынка алкоголя.
"Это решение является полной ерундой и повторюсь, популизмом, который противоречит позитиву и порождает теневой бизнес. Мы же движемся по российскому сценарию, и почему бы не посмотреть на то, что происходит у них сейчас? Если они это сделали раньше нас, причем на всей территории страны, и уже фиксируют ухудшение ситуации в целом - зачем нам повторять их ошибки? ", - отметил он.
Напомним, Верховный суд Украины определил, что запрет горсовета на продажу алкоголя ночью - незаконен.