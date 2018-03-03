Заборону на болгарську вакцину БЦЖ в Україні скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Держлікслужба скасувала розпорядження про тимчасову заборону болгарської вакцини БЦЖ, рішення про що винесла раніше після смерті дитини. Про це УНН повідомили у прес-службі МОЗ.
"Сьогодні Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками скасувала раніше видане розпорядження про тимчасову заборону вакцини БЦЖ. Відповідне розпорядження про скасування № 1899-1.1.1/4.0/17-18 опубліковано на офіційному сайті Держлікслужби", - повідомили у відомстві.
Як зазначається, рішення про відкликання заборони прийнято "на підставі висновку групи оперативного реагування на несприятливу подію, який підтверджує відсутність зв’язку між летальним випадком у Сумській області та застосуванням вакцини БЦЖ".
Вакцина БЦЖ, яку застосовують в Україні, вироблена в Болгарії. Вона якісна та безпечна, прекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров’я, додали у МОЗ.
Нагадаємо, після смерті дитини в Україні кілька днів тому заборонили болгарську вакцину.