Запрет на болгарскую вакцину БЦЖ в Украине отменили

"Сегодня Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины БЦЖ. Соответствующее распоряжение об отмене № 1899-1.1.1/4.0/17-18 опубликовано на официальном сайте Гослекслужбы", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, решение об отзыве запрета принято "на основании заключения группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие, подтверждающего отсутствие связи между летальным исходом в Сумской области и применением вакцины".

Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии. Она качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, добавили в Минздраве.

Напомним, после смерти ребенка в Украине несколько дней назад запретили болгарскую вакцину.