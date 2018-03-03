Запрет на болгарскую вакцину БЦЖ в Украине отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Гослекслужба отменила распоряжение о временном запрете болгарской вакцины, решение о чем вынесла раньше после смерти ребенка. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Сегодня Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками отменила ранее выданное предписание о временном запрете вакцины БЦЖ. Соответствующее распоряжение об отмене № 1899-1.1.1/4.0/17-18 опубликовано на официальном сайте Гослекслужбы", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, решение об отзыве запрета принято "на основании заключения группы оперативного реагирования на неблагоприятное событие, подтверждающего отсутствие связи между летальным исходом в Сумской области и применением вакцины".
Вакцина БЦЖ, которую применяют в Украине, произведенная в Болгарии. Она качественная и безопасная, преквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения, добавили в Минздраве.
Напомним, после смерти ребенка в Украине несколько дней назад запретили болгарскую вакцину.