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Заборона ЄС на ввезення української курятини: запобіжні заходи або торгова війна

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Буквально минулого тижня вся країна на чолі з міністром економічного розвитку Тимофієм Милованова зраділа новим успіхам на зовнішніх ринках — Україна увійшла в ТОП-5 світових експортерів курятини. Але ейфорія тривала недовго — один з найбільших партнерів України — ЄС — несподівано заборонив ввезення української курятини в свої країни під приводом спалаху пташиного грипу, який ймовірно і прийшов до нас з ЄС.

Заборона ЄС на ввезення української курятини: запобіжні заходи або торгова війна

Сьогодні, 23 січня, відповідальні за зовнішню торговельну відомства України були піддані в шок діями ЄС. Всупереч партнерським домовленостям, Єврокомісія призупинила ввезення курятини і повідомила про це тільки вчора ввечері, заявили сьогодні в Держпродспоживслужбі.

“За оперативними повідомленнями, які надійшли вчора ввечері від Європейської Комісії, тимчасово припинено ввезення з України на територію ЄС м’яса птиці, м’ясної продукції з птиці і термічно необроблених продуктів з птиці. При цьому яйця і яєчна продукція під ці обмеження не підпадають...

З огляду на звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати переговорів і попередніх домовленостей, дане рішення ЄС приголомшливо несподіване для української сторони”, — заявили в Держпродспоживслужбі.

У відомстві додали, що робота з міжнародними торговими партнерами триває. Зокрема, почалися переговори з ЄС щодо узгодження позицій по взаємному визнанню принципів зонування відповідно до міжнародного стандарту МЕБ.

Рішення Єврокомісії виявилося таким же несподіваним і для торгового представника України Тараса Качки. Він заявив, що поки пташиний грип лютував в країнах ЄС, Україна не перекривала торгові шляхи по взаємним домовленостям, підкріпленими обопільною довірою.

“Про важливість довіри в міжнародній торгівлі.

Протягом останнього місяця в ряді держав-членів ЄС фіксувалися випадки пташиного грипу. Але своєчасне рішення про зонування і налагоджений механізм інформування дозволили Україні не припиняти ввезення м’яса птиці з ЄС з цієї причини. Тому ми негайно повідомили компетентні органи ЄС про виявлений випадок пташиного грипу у Вінницькій області. Крім того, ми призупинили сертифікацію по потужності експортера в 30 км зоні, хоча законодавство ЄС встановлює вимоги — 10 км.

Ці всі заходи вживаються для того, щоб довести всьому світу, що довіра дозволяє зберігати торгівлю в таких чутливих ситуаціях. В таких умовах ЄС повинен зберегти дозвіл на ввезення м’яса птиці з України. У випадку, якби ми не ставилися один до одного вороже, ЄС б скористався цією можливістю і спробував би закрити імпорт з України в цілому. Це б запустило ланцюговий механізм взаємних обмежень. (Цього сценарію обидві сторони хочуть уникнути). А поки ми активно співпрацюємо з контрольними органами ЄС, щоб реакція була дружньою і адекватною”, — написав Качка у себе в Facebook.

Він додав, що на вирішення цієї ситуації зараз кинуті всі сили, тому інші питання, можливо не менш важливі — довелося відкласти в сторону.

Реакція чиновників говорить про те, що взаємини з ЄС зараз напружені до межі, але Україна намагається зберігати спокій і сподівається на адекватний діалог. Адже, до вчорашнього дня Україна і ЄС рухалися в досить хороших партнерських відносинах. Україна виконала багато прохань і вимоги Євросоюзу, пішла на самообмеження з експорту м’яса курки, а також погодилася на підписання і сертифікована 5 протоколом Угоди про Асоціацію, який гарантує Євросоюзу те, що до 2021 року Україна імплементує санітарні та ветеринарні норми за стандартами Євросоюзу.

Також було досягнуто попередньої угоди про те, що Україна і Євросоюз визнають принципи зонування продукції, які застосовні якраз в поточній ситуації. Домовленості гарантували, що в разі спалаху якого-небудь захворювання — а вони завжди є і будуть, використовується принцип зон: перша — це 3 км від епіцентру, друга — це 10 км. Відповідно закривається тільки зона спалаху.

І якраз ці домовленості ЄС вчора порушив і поставив Україну фактично перед фактом, позбавивши тим самим стратегічного ринку збуту для курятини, яка настільки популярна в країнах ЄС, що вже неодноразово викликала істерію у місцевих виробників.

До слова, Україна зараз третя в рейтингу найбільших постачальників курятини в ЄС. Щонайменше, була такою до вчорашнього дня.

“На превеликий жаль, на рішення Євросоюзу дивиться дуже велика кількість інших країн і це потенційно вже спричинило або спричинить закриття ряду ринків або принаймні додаткові перевірки з інших експортних напрямків. Ми вважаємо, що рішення Європейського Союзу можливо знаходиться в якихось юридично правильних рамках, але не відповідає домовленостям, тим більше що Євросоюз гарантував найближчим часом офіційне підписання зонування. Тому українській стороні доведеться в черговий раз доводити те, що наші європейські колеги в даному випадку, напевно, не зовсім по партнерськи себе повели”, — говорять учасники ринку.

Уже під вечір Держпродспоживслужба України повідомила, що ввела відповідні заходи щодо ЄС і заборонила ввезення курятини з Польщі.

Як би там не було, варто вважати, що ЄС завдав серйозної матеріальної шкоди Україні в вигляді недоотриманої вигоди від продажу курятини. Як швидко вдасться влади цей конфлікт врегулювати — теж поки не ясно. Зрозуміло, що відповідальні чиновники розгублені точно так, як і українські виробники.

“Вода тече згори вниз, а рідина і газ переміщаються із зони високого тиску в зону маленького тиску, тобто, геополітика і геоекономіка побудована таким чином, що завжди виграє сильніший, тому він власне і може дозволити собі грати за правилами, які вигідні йому. Хоча в даному випадку це і не справедливо по відношенню до України.

Є домовленості про партнерство, але ми не є членами ЄС. І ЄС, розуміючи це, діє таким чином, яким вважає за потрібне. Може їм це вигідно, на деякий час призупинити поставки, немає? Мені складно назвати це торговельною війною. Тому що Україна ж себе інакше в цій ситуації повела”, — прокоментував ситуацію політолог Олександр Кочетков.

“Це нормальний прояв конкуренції, ніхто конкурентів не любить. Так, Україна сьогодні конкурент ЄС по птаху, і Європі це дуже не подобається. Як і не подобається те, що Україна постачає в ЄС курятину — вже про це навіть західні ЗМІ писали. Вона не хоче такого великого експортера. Ніхто в євроспільноті вам не скаже, що ми проводимо протекціоністську політику — так не можна, але вони це роблять.

Не можна слухати або вірити словам європейських політиків, вони обманюють. Вони будуть перегравати, і нікому не дадуть можливості грати хоч і чесно, але не за їхніми правилами. І вони порушили цим Угоду про Асоціацію. Цього робити не можна. Але хто їм зауваження зробить? Ніхто. Тому вони зараз будуть розводити руками, вибачатися, але це удар по економіці країни, і ситуація ця — приклад того, що не чекайте, що Європа буде чесно вести бізнес. Цього ніколи не буде”, — зазначив економічний експерт Олександр Охріменко.

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