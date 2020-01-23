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Запрет ЕС на ввоз украинской курятины: меры предосторожности или торговая война

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 января. УНН. Буквально на прошлой неделе вся страна во главе с министром экономического развития Тимофеем Миловановым возрадовалась новым успехам на внешних рынках – Украина вошла в ТОП-5 мировых экспортеров курятины. Но эйфория длилась недолго – один из крупнейших партнеров Украины – ЕС – неожиданно запретил ввоз украинской курятины в свои страны под предлогом вспышки птичьего гриппа, который вероятно и пришёл к нам с ЕС.

Запрет ЕС на ввоз украинской курятины: меры предосторожности или торговая война

Сегодня, 23 января, ответственные за внешнюю торговую ведомства Украины были подвергнуты в шок действиями ЕС. Вопреки партнерским договорённостям, Еврокомиссия приостановила ввоз курятины и сообщила об этом только вчера вечером, заявили сегодня в Госпотребслужбе.

“По оперативным сообщениям, которые поступили вчера вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз из Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают...

Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС потрясающе неожиданное для украинской стороны”, — заявили в Госпотребслужбе.

В ведомстве добавили, что работа с международными торговыми партнерами продолжается. В частности, начались переговоры с ЕС по согласованию позиций по взаимному признанию принципов зонирования в соответствии с международным стандартом МЭБ.

Решение Еврокомиссии оказалось таким же неожиданным и для торгового представителя Украины Тараса Качки. Он заявил, что пока птичий грипп свирепствовал в странах ЕС, Украина не перекрывала торговые пути по взаимным договорённостям, подкрепленными обоюдным доверием.

“О важности доверия в международной торговле.

В течение последнего месяца в ряде государств-членов ЕС фиксировались случаи птичьего гриппа. Но своевременное решение о зонировании и отлаженный механизм информирования позволили Украине не прекращать ввоз мяса птицы из ЕС по этой причине. Поэтому мы немедленно сообщили компетентные органы ЕС о выявленный случай птичьего гриппа в Винницкой области. Кроме того, мы приостановили сертификацию по мощности экспортера в 30 км зоне, хотя законодательство ЕС устанавливает требования — 10 км.

Эти все меры предпринимаются для того, чтобы доказать всему миру, что доверие позволяет сохранять торговлю в таких чувствительных ситуациях. В таких условиях ЕС должен сохранить разрешение на ввоз мяса птицы из Украины. В случае если бы мы относились друг к другу враждебно, ЕС бы воспользовался этой возможностью и попытался бы закрыть импорт из Украины в целом. Это бы запустило цепной механизм взаимных ограничений. (В этом сценарии обе стороны хотят избежать). А пока мы активно сотрудничаем с контрольными органами ЕС, чтобы реакция была дружественной и адекватной”, — написал Качка у себя в Facebook.

Он добавил, что на разрешение этой ситуации сейчас брошены все силы, поэтому другие вопросы, возможно не менее важные — пришлось отложить в сторону.

Реакция чиновников говорит о том, что взаимоотношения с ЕС сейчас накалены до предела, но Украина пытается сохранять спокойствие и надеется на адекватный диалог. Ведь, до вчерашнего дня Украина и ЕС двигались в достаточно хороших партнёрских отношениях. Украина выполнила многие просьбы и требования Евросоюза, пошла на самоограничение по экспорту мяса курицы, а также согласилась на подписание и сертифицирована 5 протокол Соглашения об Ассоциации, который гарантирует Евросоюзу то, что к 2021 году Украина имплементирует санитарные и ветеринарные нормы по стандартам Евросоюза.

Также было достигнуто предварительное соглашение о том, что Украина и Евросоюз признают принципы зонирования продукции, которые применимы как раз в текущей ситуации. Договорённости гарантировали, что в случае вспышки какого-либо заболевания — а они всегда есть и будут, используется принцип зон: первая — это 3 км от эпицентра, вторая — это 10 км. Соответственно закрывается только зона вспышки.

И как раз эти договорённости ЕС вчера нарушил и поставил Украину фактически перед фактом, лишив тем самым стратегического рынка сбыта для курятины, которая настолько популярна в странах ЕС, что уже неоднократно вызывала истерию у местных производителей.

К слову, Украина сейчас третья в рейтинге крупнейших поставщиков курятины в ЕС. По крайней мере, была такой до вчерашнего дня.

“К глубокому сожалению, на решение Евросоюза смотрит очень большое количество других стран и это потенциально уже повлекло или повлечет закрытие ряда рынков или по крайней мере дополнительные проверки с других экспортных направлений. Мы считаем, что решение Европейского Союза возможно находится в каких-то юридически правильных рамках, но не соответствует договоренностям, тем более что Евросоюз гарантировал в ближайшее время официальное подписание зонирования. Поэтому украинской стороне придется в очередной раз доказывать то, что наши европейские коллеги в данном случае наверное не совсем по партнёрски себя повели”, — говорят участники рынка.

Уже под вечер Госпотребслужба Украины сообщила, что ввела ответные меры в отношении ЕС и запретила ввоз курятины из Польши.

Как бы там ни было, стоит полагать, что ЕС нанес серьезный материальный урон Украине в виде недополученной выгоды от продажи курятины. Как быстро удасться власти этот конфликт урегулировать — тоже пока не ясно. Понятно, что ответственные чиновники растеряны точно так, как и украинские производители.

“Вода течет сверху вниз, а жидкость и газ перемещаются из зоны большого давления в зону маленького давления, то есть, геополитика и геоэкономика построена таким образом, что всегда выигрывает сильный, поэтому он собственно и может позволить себе играть по правилам, которые выгодные ему. Хотя в данном случае это и не справедливо по отношению к Украине.

Есть договоренности о партнерстве, но мы не являемся членами ЕС. И ЕС, понимая это, действует таким образом, каким считает нужным. Может им это выгодно, на некоторое время приостановить поставки, нет?
Мне сложно назвать это торговой войной. Потому что Украина же себя иначе в этой ситуации повела”, — прокомментировал ситуацию политолог Александр Кочетков.

“Это нормальное проявление конкуренции, никто конкурентов не любит. Да, Украина сегодня конкурент ЕС по птице, и Европе это очень не нравится. Как и не нравится то, что Украина поставляет в ЕС курятину — уже об этом даже западные СМИ писали. Она не хочет такого крупного экспортера. Никто в евросообществе вам не скажет, что мы проводим протекционистскую политику — так нельзя, но они это делают.

Нельзя слушать или верить словам европейских политиков, они обманывают. Они будут переигрывать, и никому не дадут возможности играть хоть и честно, но не по их правилам. И они нарушили этим Соглашение об Ассоциации. Этого делать нельзя. Но кто им замечание сделает? Никто. Поэтому они сейчас будут разводить руками, извиняться, но это удар по экономике страны, и ситуация эта — пример того, что не ждите что Европа будет честно вести бизнес. Этого никогда не будет”, — отметил экономический эксперт Александр Охрименко.

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