Заборона в’їзду Ю.Самойловій в Україну убезпечить її від ув’язнення – І.Фріз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Рішення СБУ про заборону в’їзду російській співачці Юлії Самойловій в Україну убезпечує її від ув’язнення. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народний депутат Ірина Фріз, коментуючи рішення Служби безпеки України про заборону в’їзду російській учасниці конкурсу «Євробачення» Ю.Самойловій в Україну, передає УНН.
“Повністю підтримую це рішення. Поясню чому. Україна абсолютно толерантна до людей з обмеженими фізичними можливостями. Втім, порушення чинного законодавства усіма, без виключення, особами не є підставою для пом’якшення покарання за статтею 66 ККУ, що визначає політику держави і дотримування принципу верховенства права», – наголосила парламентар.
І.Фріз також зазначила, що будь-які виключення стосовно російської співачки поставили б під сумнів головний принцип: рівність осіб перед законом, адже нею скоєно злочин, що передбачений ст.332-1 ККУ, існує мотив, очевидна вина та присутній умисел.
«Незважаючи на те, що ст.332-1 відноситься до злочинів у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, дії, що передбачені нею, мають серйозне політичне значення, адже лежать в площині ігнорування особою-порушником територіальної цілісності та недоторканості України», – написала Ірина Фріз.
На її переконання, рішення СБ України цілком правомірне та гуманне, адже створює умови для уникнення Ю.Самойловою арешту та обґрунтованого кримінального переслідування за скоєння дій, що визначаються чинним законодавством України.
У березні співачку Юлію Самойлову обрали як представника Росії на Євробаченні-2017, який пройде в цьому році в Україні.
Раніше у середу в СБУ повідомили, що заборонили в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.
У МЗС РФ прокоментували заборону в'їзду в Україну Ю.Самойловій.
Також у Росії пообіцяли звернутися до Ради Європи чи ООН з приводу заборони і навіть запропонували перенести Євробачення в іншу країну.