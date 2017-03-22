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Запрет въезда Ю.Самойловой в Украину обезопасит ее от заключения - И.Фриз

Запрет въезда Ю.Самойловой в Украину обезопасит ее от заключения - И.Фриз

Киев • УНН

 • 10050 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Решение СБУ о запрете въезда российской певице Юлии Самойловой в Украину защищает ее от тюрьмы. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Фриз, комментируя решение Службы безопасности Украины о запрете въезда российской участнице конкурса «Евровидение» Ю.Самойловой в Украине, передает УНН.

"Полностью поддерживаю это решение. Поясню почему. Украина абсолютно толерантна к людям с ограниченными физическими возможностями. Впрочем, нарушения действующего законодательства всеми без исключения лицами не является основанием для смягчения наказания по статье 66 УК, которая определяет политику государства и соблюдение принципа верховенства права », - подчеркнула парламентарий.

И.Фриз также отметила, что любые исключения в отношении российской певицы поставили под сомнение главный принцип: равенство лиц перед законом, ведь им совершено преступление, предусмотренное ст.332-1 УК, существует мотив, очевидна вина и присутствует умысел.

«Несмотря на то, что ст.332-1 относится к преступлениям в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации, действия, предусмотренные ею, имеют серьезное политическое значение, ведь лежат в плоскости игнорирование лицом-нарушителем территориальной целостности и неприкосновенности Украины », - написала Ирина Фриз.

По ее убеждению, решение СБ Украины вполне правомерное и гуманное, поскольку создает условия для избежания Ю.Самойловою ареста и обоснованного уголовного преследования за совершение действий, определяемых действующим законодательством Украины.

В марте певицу Юлию Самойлову выбрали как представителя России на Евровидении-2017, которое пройдет в этом году в Украине.

Ранее в среду в СБУ сообщили, что запретили въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

В МИД РФ прокомментировали запрет въезда в Украину Ю.Самойловой.

Также в России пообещали обратиться в Совет Европы или ООН по поводу запрета и даже предложили перенести Евровидение в другую страну.

Украинские Национальные Новости

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