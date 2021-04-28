Заборона реклами електронних сигарет: уряд посилив антитютюнове законодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України посилив антитютюнове законодавство, передає кореспондент УНН.
Так, уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну).
Деталі
Зокрема, забороняється виготовлення, торгівля та імпорт тютюну для перорального застосування, сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком, тютюнових виробів, що містить кофеїн, таурин або інші добавки.
Також посилюється контроль продажу електронних сигарет та заправних контейнерів для них. Окрім того, заборонено рекламу в мережі інтернет, на телебаченні, в пресі та інших друкованих виданнях, що має на безпосередній чи опосередкований ефект просування електронних сигарет та заправних контейнерів, за винятком публікацій, призначених винятково для спеціалістів у сфері торгівлі електронними сигаретами або заправними контейнерами.
Доповнення
Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні проект закону № 4212 щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловив позицію, що варто, аби на упаковках стіків до IQOS замість: “цей продукт не є цілком безпечним і викликає звикання”, з’явилося попередження про шкоду для здоров’я.