Заборона реклами електронних сигарет: уряд посилив антитютюнове законодавство

Так, уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив зміни до деяких законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви Європейського Парламенту і Ради 2014/40/ЄС (щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну).

Деталі

Зокрема, забороняється виготовлення, торгівля та імпорт тютюну для перорального застосування, сигарет та тютюну для самокруток з характерним запахом або смаком, тютюнових виробів, що містить кофеїн, таурин або інші добавки.

Також посилюється контроль продажу електронних сигарет та заправних контейнерів для них. Окрім того, заборонено рекламу в мережі інтернет, на телебаченні, в пресі та інших друкованих виданнях, що має на безпосередній чи опосередкований ефект просування електронних сигарет та заправних контейнерів, за винятком публікацій, призначених винятково для спеціалістів у сфері торгівлі електронними сигаретами або заправними контейнерами.

Доповнення

Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок ухвалила в першому читанні проект закону № 4212 щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловив позицію, що варто, аби на упаковках стіків до IQOS замість: “цей продукт не є цілком безпечним і викликає звикання”, з’явилося попередження про шкоду для здоров’я.