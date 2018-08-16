Заборона нічної торгівлі алкоголем не виправдала очікувань влади - експерти

“Нічна заборона на продаж алкоголю — ніщо інше, як просто показуха. Вона абсолютно ніяк не змінить ситуацію на краще в частині зменшення споживання алкоголю та правопорушень, пов’язаних із цим. Такі заборони ускладнюють життя виключно тим, хто працює чесно. У нас дві третини ринку алкогольної продукції — це контрафакт. От саме цій частині ринку, яка ще й додатково „кришується“ правоохоронцями, заборони ні до чого. Такі ділки працюватимуть у будь-який час”, — пояснив він.

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Думку Чайківського поділяє економічний експерт Олександр Охріменко. Нічна заборона на продаж алкоголю зіграла на руку виключно нелегалам, вважає він.

“Кажуть, що це європейський досвід. Але ж у Європі це породжує контрабанду. І у нас, відповідно, також. А ще — не варто розраховувати, що через заборону впаде споживання алкоголю. Треба, щоб правоохоронці працювали. А людина, яка хоче випити, знайде де”, — зазначив Охріменко.

Алкоголь не є джерелом беззаконня та злочинності в Україні, додає, у свою чергу, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Річ у тім, що все починається із свідомості та культури людей. Все залежить від ситуації, яка загалом сьогодні в Україні. Бо ще кілька років тому такої кількості ДТП за участю людей у стані алкогольного сп’яніння не було. Чим більше ми воюємо, чим більше анархії в нашій країні — тим фактично більше вседозволеності. І забороняти чи дозволяти продавати алкоголь вночі — не ключове. Є багато питань, над якими варто працювати місцевій владі та правоохоронцям на місцях”, — пояснює він.

Нагадаємо, раніше в низці українських регіонів, заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.