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Заборона нічної торгівлі алкоголем не виправдала очікувань влади - експерти

Київ • УНН

 • 20802 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. У квітні Президент України підписав закон, який надає місцевій владі право запроваджувати часові обмеження на продаж алкоголю у стаціонарних точках торгівлі. Однак нелегальний бізнес уміло обходить такі заборони, а легальні граців ринку страждають від них. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт ринку Ростислав Чайківський.

Заборона нічної торгівлі алкоголем не виправдала очікувань влади - експерти

“Нічна заборона на продаж алкоголю — ніщо інше, як просто показуха. Вона абсолютно ніяк не змінить ситуацію на краще в частині зменшення споживання алкоголю та правопорушень, пов’язаних із цим. Такі заборони ускладнюють життя виключно тим, хто працює чесно. У нас дві третини ринку алкогольної продукції — це контрафакт. От саме цій частині ринку, яка ще й додатково „кришується“ правоохоронцями, заборони ні до чого. Такі ділки працюватимуть у будь-який час”, — пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На місцях визнали неможливість ефективно “забороняти нічну торгівлю алкоголем”

Думку Чайківського поділяє економічний експерт Олександр Охріменко. Нічна заборона на продаж алкоголю зіграла на руку виключно нелегалам, вважає він.

“Кажуть, що це європейський досвід. Але ж у Європі це породжує контрабанду. І у нас, відповідно, також. А ще — не варто розраховувати, що через заборону впаде споживання алкоголю. Треба, щоб правоохоронці працювали. А людина, яка хоче випити, знайде де”, — зазначив Охріменко.

Алкоголь не є джерелом беззаконня та злочинності в Україні, додає, у свою чергу, директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“Річ у тім, що все починається із свідомості та культури людей. Все залежить від ситуації, яка загалом сьогодні в Україні. Бо ще кілька років тому такої кількості ДТП за участю людей у стані алкогольного сп’яніння не було. Чим більше ми воюємо, чим більше анархії в нашій країні — тим фактично більше вседозволеності. І забороняти чи дозволяти продавати алкоголь вночі — не ключове. Є багато питань, над якими варто працювати місцевій владі та правоохоронцям на місцях”, — пояснює він.

Нагадаємо, раніше в низці українських регіонів, заборона на продаж алкогольних напоїв у нічний час, введена місцевою владою, успішно була оскаржена і скасована судами.

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