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Запрет ночной торговли алкоголем не оправдал ожиданий власти - эксперты

Киев • УНН

 • 20802 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В апреле Президент Украины подписал закон, который предоставляет местным властям право вводить временные ограничения на продажу алкоголя в стационарных точках торговли. Однако нелегальный бизнес умело обходит такие запреты, а легальные игроки рынка страдают от них. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт рынка Ростислав Чайковский.

Запрет ночной торговли алкоголем не оправдал ожиданий власти - эксперты

"Ночной запрет на продажу алкоголя - не что иное, как просто показуха. Он абсолютно никак не изменит ситуацию к лучшему в части уменьшения потребления алкоголя и правонарушений, связанных с этим. Такие запреты осложняют жизнь исключительно тем, кто работает честно. У нас две трети рынка алкогольной продукции - это контрафакт. Вот именно этой части рынка, которая еще и дополнительно "крышуется" правоохранителями, запреты ни к чему. Такие дельцы будут работать в любое время", - пояснил он.

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Мнение Чайковского разделяет экономический эксперт Александр Охрименко. Ночной запрет на продажу алкоголя сыграл на руку исключительно нелегалам, считает он.

"Говорят, что это европейский опыт. Но в Европе это порождает контрабанду. И у нас, соответственно, тоже. А еще - не стоит рассчитывать, что из-за запрета упадет потребление алкоголя. Надо, чтобы правоохранители работали. А человек, который хочет выпить, найдет где", - отметил Охрименко.

Алкоголь не является источником беззакония и преступности в Украине, добавляет, в свою очередь, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Дело в том, что все начинается с сознания и культуры людей. Все зависит от ситуации, которая в целом сегодня в Украине. Потому что еще несколько лет назад такого количества ДТП с участием людей в состоянии алкогольного опьянения не было. Чем больше мы воюем, чем больше анархии в нашей стране - тем фактически больше вседозволенности. И запрещать или разрешать продавать алкоголь ночью - не ключевое. Есть много вопросов, над которыми стоит работать местной власти и правоохранительным органам на местах", - объясняет он.

Напомним, ранее в ряде украинских регионов запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время, введенный местными властями, успешно был обжалован и отменен судами.

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