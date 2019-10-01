Заборгованість по зарплатах гірникам Волині частково погасять сьогодні-завтра – Герус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Гірники державних вугільних шахт Волині отримають часткове погашення заборгованості по зарплаті протягом сьогоднішнього і завтрашнього днів. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
"Ми отримали інформацію, що близько 1 млрд грн буде виділено на державні вугільні шахти ще у 2019 році, і сьогодні на "Волиньвугілля" пішли гроші від Центренерго, таким чином волинські шахтарі сьогодні-завтра отримають заробітну плату і буде погашена заборгованість, яка на сьогодні склалася", - зазначив Герус.
При цьому, він додав, що сподівається на достатню підтримку держшахт з боку уряду в наступному році.
Нагадаємо, усі 33 державні шахти мають заборгованість за поставлену їм електроенергію на загальну суму близько 15 млрд грн.