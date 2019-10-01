Задолженность по зарплатам горнякам Волыни частично погасят сегодня-завтра — Герус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Горняки государственных угольных шахт Волыни получат частичное погашение задолженности по зарплате в течение сегодняшнего и завтрашнего дней. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Мы получили информацию, что около 1 млрд грн будет выделено на государственные угольные шахты еще в 2019 году, и сегодня на "Волыньуголь" ушли деньги от Центрэнерго, таким образом волынские шахтеры сегодня-завтра получат заработную плату и будет погашена задолженность, которая на сегодня создалась", - отметил Герус.
При этом, он добавил, что надеется на достаточную поддержку шахт со стороны правительства в следующем году.
Напомним, все 33 государственные шахты имеют задолженность за поставленную им электроэнергию на общую сумму около 15 млрд грн.