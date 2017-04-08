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Заборгованість перед шахтарями на сьогодні становить 410 млн грн - М.Волинець

Заборгованість перед шахтарями на сьогодні становить 410 млн грн - М.Волинець

Київ • УНН

 • 26917 перегляди

Профспілкові організації, за його словами, проводять перемовини з урядовцями для погашення боргів перед шахтарями

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На сьогодні заборгованість із виплати заробітної плати перед шахтарями державних шахт становить 410 млн грн. Про це розповів у коментарі УНН керівник Незалежної профспілки шахтарів Михайло Волинець.

“По зарплаті наразі існує заборгованість 410 млн грн, це одномісячний фонд зарплати”, — сказав він.

За словами М.Волинця, ця заборгованість виникла і у 2015, і в 2016 роках.

Він також розповів, що для того, аби вирішити питання заборгованості перед шахтарями, профспілкові організації проводять перемовини з урядовцями.

“Була зустріч з віце-прем’єром Кістіоном, він відповідає за паливно-енергетичний комплекс, але з питань охорони праці. Було кілька зустрічей з віце-прем’єром Зубком, бо він є головою Державної комісії з ліквідації наслідків причин аварії на шахті “Степова” ДП “Львіввугілля”, — уточнив він.

Представники влади нібито почали прислухатися до них, зазначив М.Волинець, але “чи вдасться їм це виправити, ще не відомо”.

Нагадаємо, 9 березня під Господарським судом у Львові з пікетом зібралось кілька десятків шахтарів Львівщини з вимогою розблокування рахунки ДП “Львіввугілля” і виплатити заборговані зарплати.

10 лютого Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що заборгованість із виплати зарплат шахтарям державних шахт повністю погашено.

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