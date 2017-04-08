Задолженность перед шахтерами на сегодня составляет 410 млн грн - М.Волынец
Киев • УНН
Профсоюзные организации, по его словам, проводят переговоры с чиновниками для погашения долгов перед шахтерами
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На сегодня задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами государственных шахт составляет 410 млн грн. Об этом рассказал в комментарии УНН руководитель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец.
"По зарплате пока существует задолженность 410 млн грн, это одномесячный фонд зарплаты", - сказал он.
По словам М.Волынца, эта задолженность возникла и в 2015-м, и в 2016-м годах.
Он также рассказал, что для того, чтобы решить вопрос задолженности перед шахтерами, профсоюзные организации проводят переговоры с чиновниками.
"Была встреча с вице-премьером Кистионом, он отвечает за топливно-энергетический комплекс, но по вопросам охраны труда. Было несколько встреч с вице-премьером Зубко, потому что он является председателем Государственной комиссии по ликвидации последствий причин аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь", - уточнил он.
Представители власти якобы начали прислушиваться к ним, отметил М.Волынец, но "удастся ли им это исправить, еще не известно".
Напомним, 9 марта под Хозяйственным судом во Львове с пикетом собралось несколько десятков шахтеров Львовщины с требованием разблокировать счета ГП "Львовуголь" и выплатить долги по зарплате.
10 февраля Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что задолженность по выплате зарплат шахтерам государственных шахт полностью погашена.