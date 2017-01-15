Заблукалого у горах Закарпаття київського сноубордиста відшукали
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 15 січня. УНН. Рятувальники відшукали сноубордиста, котрий заблукав у горах Рахівського району Закарпаття. Про це проінформували в управлінні ДСНС України у Закарпатській області, повідомляє УНН.
Сьогодні, 15 січня, о 13:00 в оперативно-рятувальну службу Закарпаття поступило повідомлення, що під час катання на сноуборді в районі в районі г. Стіг, що у Рахівському районі, втратив орієнтир та заблукав мешканець м. Київ 1986 р. н..
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було відправлено чотирьох рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення. Із туристом було налагоджено телефонний зв’язок. Під час розмови рятувальники встановили орієнтовне його місце перебування та вирушили йому на зустріч.
О 15:30 чоловіка було знайдено в районі полонини Крачуняска. Медичної допомоги людина не потребувала. На цей час працівники ДСНС супроводжують сноубордиста до полонини Драгобрат, де чоловік приїхав відпочивати.
Як повідомляв УНН, у горах на Закарпатті загубився київський сноубордист.