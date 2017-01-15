Заблудившегося в горах Закарпатской области киевского сноубордиста нашли
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 15 января. УНН. Спасатели нашли сноубордиста, который заблудился в горах Раховского района Закарпатской области. Об этом проинформировали в управлении ГосЧС Украины в Закарпатской области, сообщает УНН.
Сегодня, 15 января, в 13:00 в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение, что во время катания на сноуборде в районе г. Стиг, что в Раховском районе, потерял ориентир и заблудился житель. Киева 1986 г.р.
Для проведения поисково-спасательных работ отправили четырех спасателей Ясинянского горного поисково-спасательного отделения. С туристом наладили телефонную связь. Во время разговора спасатели установили ориентировочное место пребывания и отправились ему на встречу.
В 15:30 мужчина был найден в районе долины Крачуняска. В медицинской помощи он не нуждался. В настоящее время работники ГосЧС сопровождают сноубордиста в горную долину Драгобрат, куда он приехал отдыхать.
Как сообщал УНН, в горах в Закарпатской области потерялся киевский сноубордист.