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Забіг у кафе і вимагав "неповернуті" гроші, а потім узяв у заручниці жінку: чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення

Київ • УНН

 • 18782 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Херсоні чоловіка затримали за те, що взяв у заручниці жінку в магазині та погрожував їй ножем. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП у Херсонській області.

Забіг у кафе і вимагав "неповернуті" гроші, а потім узяв у заручниці жінку: чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення

Деталі

Сьогодні, 30 жовтня, близько 6-ої ранку на 102 поліції Херсонщини надійшло повідомлення про те, що в одному з магазинів мікрорайону “Таврійський” у Херсоні наряд УПО веде перемовини з чоловіком, який тримає жінку та приставив до її шиї ніж. 

На місці злочину з’ясувалося, що близько 5:50 працівниця кафе за допомогою “тривожної кнопки” викликала наряд поліції охорони. Адже в приміщення зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, почав у жінки вимагати повернення ніби-то не повернутих грошей. Коли на місце виклику прибув наряд УПО, правопорушник забіг у приміщення магазину, що розташований поверхом нижче розважального закладу. Зловмисник підбіг до каси, схопив продавця та приставив до її горла ніж. Під час перемовин злочинцю дали змогу разом із “заручницею” вийти назовні, де поліцейські миттєво його роззброїли та затримали.

Як повідомив т.в.о. начальника обласного главку поліції Руслан Осипенко, зловмисником виявився 30-річний безробітний наркозалежний місцевий мешканець.

Потерпілі жінки, віком 26 та 39 років, не отримали поранень.

Наразі затриманому оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 296 “Хуліганство” та ч. 2 ст. 147 “Захоплення заручників” Кримінального кодексу України. В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюваний поміщений в умови ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу в виді тримання під вартою. Затриманому може загрожувати 15 років ув’язнення.

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