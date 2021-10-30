Забежал в кафе и требовал "невозвращенные" деньги, а затем взял в заложницы женщину: мужчине грозит до 15 лет тюрмы

Детали

Сегодня, 30 октября, около шести утра на 102 полиции Херсонской области поступило сообщение о том, что в одном из магазинов микрорайона "Таврийский" в Херсоне наряд УПО ведет переговоры с мужчиной, который держит женщину и приставил к ее шее нож.

На месте преступления выяснилось, что около 5:50 работница кафе с помощью тревожной кнопки вызвала наряд полиции охраны. Ведь в помещение вошел неизвестный мужчина и, угрожая ножом, стал у женщины требовать возврата будто бы не возвращенных денег. Когда на место вызова прибыл наряд УПО, правонарушитель забежал в помещение магазина, расположенного этажом ниже развлекательного заведения. Злоумышленник подбежал к кассе, схватил продавщицу и приставил к горлу нож. Во время переговоров преступнику дали возможность вместе с заложницей выйти наружу, где полицейские мгновенно разоружили его и задержали.

Как сообщил и.о. начальника областного главка полиции Руслан Осипенко, злоумышленником оказался 30-летний безработный наркозависимый местный житель.

Пострадавшие женщины в возрасте 26 и 39 лет не получили ранений.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 "Хулиганство" и ч. 2 ст. 147 "Захват заложников" Уголовного кодекса Украины. В порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины подозреваемый помещен в условия изолятора временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Задержанному может грозить 15 лет тюрьмы.