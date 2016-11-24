Заарештовані у понеділок джихадисти планували теракти в Парижі 1 грудня

У четвер було продовжено затримання до 96 годин для групи заарештованих джихадистів, які готували серію терактів в Парижі та його передмістях.

У понеділок, 21 листопада, поліція оголосила про велику операцію з затримання підозрюваних. Операція проходила в Страсбурзі і Марселі. Затримані у віці від 29 до 37 років - громадяни Франції, і один громадянин Марокко.

Під час обшуків були виявлені дані, що свідчать про те, що група готувала теракти біля будівель дирекції внутрішньої безпеки (DGSI) і кримінальної поліції, а також на Єлисейських полях, Діснейленді і Палаці юстиції. Підозрювані також обговорювали можливість нападу на церкву, бібліотеку або станцію метро Charonne в Парижі.

Виходячи з цих даних, було вирішено продовжити в винятковому порядку термін затримання підозрюваних. Такі заходи передбачені законом тільки у випадку "безпосередньої загрози безпеці" Франції. При цьому двоє з семи затриманих у понеділок були відпущені. Слідство припускає, що учасники групи, затримані в Страсбурзі, повинні були безпосередньо виконати теракт, а житель Марселя надавав фінансову та логістичну підтримку.

При цьому, більшість із затриманих раніше не були відомі французьким спецслужбам. Один з них навіть працював в марсельській школі. Тепер слідство встановило, що щонайменше двоє із затриманих два роки тому були в Сирії, на території, зайнятій терористичною організацією "Ісламська держава". Тепер вже точно встановлено, що у ймовірних терористів був організатор і координатор в Сирії. Теракт був запланований на 1 грудня 2016 року, повідомили в четвер в поліції.