Арестованные в понедельник джихадисты планировали теракты в Париже 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Прокуратура в исключительном порядке продлила задержание пяти подозреваемых в подготовке теракта во Франции. Такие меры принимаются только в случае повышенной террористической угрозы, уточнили в четверг в полиции. По данным следствия, задержанные планировали совершить теракт 1 декабря 2016 года. Передает УНН со ссылкой на RFI.
В четверг было продлено задержание до 96 часов для группы арестованных джихадистов, которые готовили серию терактов в Париже и его пригородах.
В понедельник, 21 ноября, полиция объявила о крупной операции по задержанию подозреваемых. Операция проходила в Страсбурге и Марселе. Задержанные в возрасте от 29 до 37 лет - граждане Франции, и один гражданин Марокко.
Во время обысков были обнаружены данные, свидетельствующие о том, что группа готовила теракты у зданий дирекции внутренней безопасности (DGSI) и криминальной полиции, а также на Елисейских полях, Диснейленде и Дворце юстиции. Подозреваемые также обсуждали возможность нападения на церковь, библиотеку или станцию метро Charonne в Париже.
Исходя из этих данных, было решено продлить в исключительном порядке срок задержания подозреваемых. Такие меры предусмотрены законом только в случае "непосредственной угрозы безопасности" Франции. При этом двое из семи задержанных в понедельник были отпущены. Следствие предполагает, что участники группы, задержанные в Страсбурге, должны были непосредственно исполнить теракт, а житель Марселя оказывал финансовую и логистическую поддержку.
При этом, большинство из задержанных ранее не были известны французским спецслужбам. Один из них даже работал в марсельской школе. Теперь следствие установило, что по меньшей мере двое из задержанных два года назад были в Сирии, на территории, занятой террористической организацией "Исламское государство". Теперь уже точно установлено, что у предполагаемых террористов был организатор и координатор в Сирии. Теракт был запланирован на 1 декабря 2016 года, сообщили в четверг в полиции.