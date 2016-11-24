Арестованные в понедельник джихадисты планировали теракты в Париже 1 декабря

В четверг было продлено задержание до 96 часов для группы арестованных джихадистов, которые готовили серию терактов в Париже и его пригородах.

В понедельник, 21 ноября, полиция объявила о крупной операции по задержанию подозреваемых. Операция проходила в Страсбурге и Марселе. Задержанные в возрасте от 29 до 37 лет - граждане Франции, и один гражданин Марокко.

Во время обысков были обнаружены данные, свидетельствующие о том, что группа готовила теракты у зданий дирекции внутренней безопасности (DGSI) и криминальной полиции, а также на Елисейских полях, Диснейленде и Дворце юстиции. Подозреваемые также обсуждали возможность нападения на церковь, библиотеку или станцию ​​метро Charonne в Париже.

Исходя из этих данных, было решено продлить в исключительном порядке срок задержания подозреваемых. Такие меры предусмотрены законом только в случае "непосредственной угрозы безопасности" Франции. При этом двое из семи задержанных в понедельник были отпущены. Следствие предполагает, что участники группы, задержанные в Страсбурге, должны были непосредственно исполнить теракт, а житель Марселя оказывал финансовую и логистическую поддержку.

При этом, большинство из задержанных ранее не были известны французским спецслужбам. Один из них даже работал в марсельской школе. Теперь следствие установило, что по меньшей мере двое из задержанных два года назад были в Сирии, на территории, занятой террористической организацией "Исламское государство". Теперь уже точно установлено, что у предполагаемых террористов был организатор и координатор в Сирии. Теракт был запланирован на 1 декабря 2016 года, сообщили в четверг в полиции.