За змову на аукціонах АМКУ оштрафував шість нафтотрейдерів на 1,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. ПАТ “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта”, ПАТ “Нафтопереробний комплекс-Галичина”, ТОВ “Торговий дім “Прикарпаттянафтотрейд”, ТОВ “Котлас”, ТОВ “Галнафта”, ТОВ “ГАРАНТ-УТН” вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату. Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає УНН.
"Антимонопольний комітет України завершив розслідування у справі щодо ПАТ “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта”, ПАТ “Нафтопереробний комплекс-Галичина”, ТОВ “Торговий дім “Прикарпаттянафтотрейд”, ТОВ “Котлас”, ТОВ “Галнафта”, ТОВ “ГАРАНТ-УТН”.
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За результатами розслідування Комітет своїм рішенням визнав, що відповідачі вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату, що проводились протягом березня — липня 2015 року ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, — йдеться в повідомленні.
На відповідачів накладено штраф на загальну суму 1 мільярд 371 мільйон 269 тисяч 669 гривень.
Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк із дня одержання рішення, наголосили в АМКУ.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд скасував штрафи АМКУ стосовно WOG.