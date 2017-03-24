За змову на аукціонах АМКУ оштрафував шість нафтотрейдерів на 1,3 млрд грн

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КИЇВ. 24 березня. УНН. ПАТ “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта”, ПАТ “Нафтопереробний комплекс-Галичина”, ТОВ “Торговий дім “Прикарпаттянафтотрейд”, ТОВ “Котлас”, ТОВ “Галнафта”, ТОВ “ГАРАНТ-УТН” вчинили порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату. Про це повідомляє прес-служба АМКУ, передає УНН.

"Антимонопольний комітет України завершив розслідування у справі щодо ПАТ “Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія “Укртатнафта”, ПАТ “Нафтопереробний комплекс-Галичина”, ТОВ “Торговий дім “Прикарпаттянафтотрейд”, ТОВ “Котлас”, ТОВ “Галнафта”, ТОВ “ГАРАНТ-УТН”.

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За результатами розслідування Комітет своїм рішенням визнав, що відповідачі вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів із продажу нафти сирої та газового конденсату, що проводились протягом березня — липня 2015 року ПрАТ “Українська міжбанківська валютна біржа”, — йдеться в повідомленні.

На відповідачів накладено штраф на загальну суму 1 мільярд 371 мільйон 269 тисяч 669 гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк із дня одержання рішення, наголосили в АМКУ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, суд скасував штрафи АМКУ стосовно WOG

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