За сговор на аукционах АМКУ оштрафовал шесть нефтетрейдеров на 1,3 млрд грн

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КИЕВ. 24 марта. УНН. ПАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", ООО "Галнафта", ООО "ГАРАНТ-УТН" совершили нарушение в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукционов по продаже нефти сырой и газового конденсата. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает УНН.

"Антимонопольный комитет Украины завершил расследование по делу в отношении ПАО "Транснациональная финансово-промышленная нефтяная компания "Укртатнафта", ПАО "Нефтеперерабатывающий комплекс-Галичина", ООО "Торговый дом "Прикарпаттянафтотрейд", ООО "Котлас", ООО "Галнафта", ООО "ГАРАНТ-УТН"".

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По результатам расследования Комитет своим решением признал, что ответчики совершили нарушения, предусмотренные пунктом 4 части второй статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов аукционов по продаже нефти сырой и газового конденсата, которые проводились в течение марта - июля 2015 года ЧАО "Украинская межбанковская валютная биржа", - говорится в сообщении.

На ответчиков наложен штраф на общую сумму 1 миллиард 371 миллион 269 тысяч 669 гривен.

Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения, подчеркнули в АМКУ.

Напомним, как сообщал УНН, суд отменил штрафы АМКУ относительно WOG.

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