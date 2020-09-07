За "жарт" про вибухівку в банку судитимуть киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який “пожартував” про замінування банку. Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 4 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який здійснив завідомо неправдиве повідомлення про замінування одного зі столичних банків”, — інформують у пресслужбі.
За даними прокуратури, використовуючи власний мобільний телефон, 56-річний киянин вирішив пожартувати та здійснив дзвінок на “102”, повідомивши про підготовку вибуху у відділенні банку у Дніпровському районі Києва.
За результатом досудового розслідування обвинувальний акт відносно зловмисника за ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує безпеці громадян та пошкодження об’єкту власності) скеровано до Дніпровського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
За вчинене чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі.
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