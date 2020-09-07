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За "шутку" о взрывчатке в банке будут судить киевлянина

Киев • УНН

 • 11754 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который “пошутил” о заминировании банка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.

За "шутку" о взрывчатке в банке будут судить киевлянина

“Киевской местной прокуратурой № 4 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании одного из столичных банков”, — информируют в пресс-службе.

По данным прокуратуры, используя собственный мобильный телефон, 56-летний киевлянин решил пошутить и совершил звонок на “102”, сообщив о подготовке взрыва в отделении банка в Днепровском районе Киева.

По результатам предварительного расследования обвинительный акт в отношении злоумышленника по ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего безопасности граждан и повреждения объекта собственности) направлено в Днепровский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

За совершенное мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, в Луганской харьковчанин “заминировал” ресторан после конфликта охраны заведения с его женой.

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