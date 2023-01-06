За згадування про “Азов” у Facebook обіцяють не блокувати: Україна досягла домовленостей з компанією Meta

Цитата

“По “Азову” окреме питання було, ми його вирішили з Meta. Я особисто спілкувався і займався цим питанням. Зараз немає вже проблем. Всі сторінки працюють, все добре. Не буду коментувати - але дійсно була відверто емоційна розмова, щоб це питання було вирішено. Але це певні алгоритми. Потрібно у воєнний час ці алгоритми змінювати. І ми чекаємо швидкості від Meta. Я сподіваюсь на вирішення”, – зазначив він.

Деталі

Міністр пояснив, що складність полягає у тому, що система фільтрації, що використовується у соцмережі, не підходить під воєнний час.

“Ми багато разів спілкувалися і особисто, і проводили Zoom-зустрічі. У нас є команда, яка швидко реагує на наші запити. Дійсно, вони швидко розблоковують, якщо це стосується медіа або блогерів, або відомих людей. Але в цілому, система блокування, система фільтрації, яку вони використовують, не підходить під воєнний час... Нас це трохи дратує, така швидкість реакцій”, – пояснив Федоров.

Федоров зазначив, що компанії швидко реагують на запити та розблоковують дописи користувачів. Але наголосив, що державі важко співпрацювати в ручному режимі, тому Meta мають швидше реагувати.

Він також додав, що знав і раніше про те, що у Facebook ніколи не було модераторів у москві. Аналізом контенту в соцмережі займається алгоритм, штучний інтелект.

“Неможливо все обробляти в ручному режимі. Але також скарги діють на штучний інтелект та алгоритм. Таким чином формуються нові правила”, – продовжив міністр.

Доповнення

Раніше українці звернулися до Президента Володимира Зеленського з петицією повпливати на ситуацію з блокуванням в соцмережах.

Наприкінці вересня материнська компанія Facebook Meta оголосила, що виявила та закрила мережі підроблених облікових записів, які брали участь у таємних операціях впливу з Китаю та росії.