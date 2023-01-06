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За упоминание об "Азове" в Facebook обещают не блокировать: Украина достигла договоренностей с компанией Meta

Киев • УНН

 • 831403 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Украина достигла договоренностей с компанией Meta относительно блокировки на Facebook за упоминание о батальоне “Азов”. Как сообщил в эфире национального телемарафона министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сейчас проблем уже не должно быть, передает УНН.

За упоминание об "Азове" в Facebook обещают не блокировать: Украина достигла договоренностей с компанией Meta

Цитата

“По “Азову” отдельный вопрос был, мы его решили с Meta. Я лично общался и занимался этим вопросом. Сейчас нет уже проблем. Все страницы работают, все хорошо. Не буду комментировать - но действительно был откровенно эмоциональный разговор, чтобы этот вопрос был решен. Но это определенные алгоритмы. Нужно в военное время эти алгоритмы менять. И мы ждем скорости от Meta. Я надеюсь на решение”, – отметил он.

Детали

Министр объяснил, что сложность заключается в том, что система фильтрации, используемая в соцсети, не подходит для военного времени.

“Мы много раз общались и лично, и проводили Zoom-встречи. У нас есть команда, которая быстро реагирует на наши запросы. Действительно, они быстро разблокируют, если это касается медиа или блогеров, или известных людей. Но в целом, система блокировки, система фильтрации, которую они используют, не подходит под военное время... Нас это немного раздражает, такая скорость реакций”, – объяснил Федоров.

Федоров отметил, что компании быстро реагируют на запросы и разблокируют сообщения пользователей. Но отметил, что государству трудно сотрудничать в ручном режиме, поэтому Meta должны быстрее реагировать.

Он также добавил, что знал и раньше о том, что у Facebook никогда не было модераторов в Москве. Анализом контента в соцсети занимается алгоритм, искусственный интеллект.

“Невозможно все обрабатывать в ручном режиме. Но также жалобы действуют на искусственный интеллект и алгоритм. Таким образом формируются новые правила”, – продолжил министр.

Дополнение

Ранее украинцы обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с петицией повлиять на ситуацию с блокировкой в соцсетях.

В конце сентября материнская компания Facebook Meta объявила, что обнаружила и закрыла сети поддельных учетных записей, которые участвовали в тайных операциях влияния из Китая и россии.

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