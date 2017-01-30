За вихідні з Києва вивезли понад 5000 тонн снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Цими вихідними з вулиць і доріг Києва вивезли понад 5000 тонн снігу. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Упродовж 28 та 29 січня підприємства комунальної корпорації “Київавтодор” вивезли з вулиць і доріг столиці понад 5000 тонн снігу.
Так, дорожники розчищали від снігових валів і залишків “снігової каші” дороги й вулиці міста, наземні пішохідні переходи та зупинки громадського транспорту. До роботи залучали як великогабаритну спеціальну техніку, так і маленькі, але потужні багатофункціональні машини “Bucher CityCat”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, до прибирання снігу в Києві залучено більше 570 одиниць техніки.