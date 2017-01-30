За выходные из Киева вывезли более 5 тыс. тонн снега
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В эти выходные с улиц и дорог Киева вывезли более 5 тыс. тонн снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В течение 28 и 29 января предприятия коммунальной корпорации "Киевавтодор" вывезли с улиц и дорог столицы более 5 тыс. тонн снега.
Дорожники расчищали от снега и остатков "снежной каши" дороги и улицы города, наземные пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. К работе привлекали как крупногабаритную специальную технику, так и маленькие, но мощные многофункциональные машины "Bucher CityCat".
Напомним, как сообщал УНН, к уборке снега в Киеве привлечено более 570 единиц техники.