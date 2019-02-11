За вихідні у Києві від переохолодження постраждали 4 особи

"За 9 лютого постраждала (від переохолодження - ред.) 1 особа, за 10 лютого – 3 особи", - повідомила Вишневська.



За її словами, обморожень за вихідні у Києві не зафіксовано.



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З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від переохолодження постраждали 119 киян, від обмороження – 42.



Нагадаємо, з початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини.