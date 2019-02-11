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За вихідні у Києві від переохолодження постраждали 4 особи

За вихідні у Києві від переохолодження постраждали 4 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. За вихідні у Києві від переохолодження постраждали 4 особи. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"За 9 лютого постраждала (від переохолодження - ред.) 1 особа, за 10 лютого – 3 особи", - повідомила Вишневська.

За її словами, обморожень за вихідні у Києві не зафіксовано.

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З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від переохолодження постраждали 119 киян, від обмороження – 42.

Нагадаємо, з початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини.

Українські Національні Новини

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