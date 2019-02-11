За выходные в Киеве от переохлаждения пострадали 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За выходные в Киеве от переохлаждения пострадали 4 человека. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 9 февраля пострадал (от переохлаждения - ред.) 1 человек, за 10 февраля - 3 человека", - сообщила Вишневская.
По ее словам, обморожений за выходные в Киеве не зафиксировано.
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С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от переохлаждения пострадали 119 киевлян, от обморожения - 42.
Напомним, с начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека.