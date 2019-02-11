За вихідні у Києві через ожеледицю травмувалися 74 особи

"За 9 лютого травмувалися (від ожеледиці - ред.) 33 дорослих, з них 2 дітей, за 10 лютого – 41 дорослий, з них 1 дитина", - повідомила Вишневська.



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З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 6555 киян, з них 542 дитини.



Нагадаємо, з початку року від переохолодження у столиці постраждало 54 людини.