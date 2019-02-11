За выходные в Киеве из-за гололеда травмировались 74 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. За выходные в Киеве из-за гололеда травмировались 71 взрослый и 3 детей. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 9 февраля травмы (от гололеда - ред.) 33 взрослых, из них 2 детей, за 10 февраля - 41 взрослый, из них 1 ребенок", - сообщила Вишневская.
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С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 6555 киевлян, из них 542 ребенка.
Напомним, с начала года от переохлаждения в столице пострадали 54 человека.