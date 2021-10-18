За вихідні на Київщині сталося близько 160 ДТП, є жертви

Цитата:

“За вихідні (на Київщині — ред.) всього сталося 158 ДТП, із них 15 ДТП з потерпілими, травмованих — 15, загиблих — 3”, — повідомили у пресслужбі.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).