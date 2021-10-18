За выходные в Киевской области произошло около 160 ДТП, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Киевской области за минувшие выходные, 14-17 октября, произошло около 160 ДТП, три человека погибли. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.
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"За выходные (в Киевской области - ред.) всего произошло 158 ДТП, из них 15 ДТП с пострадавшими, травмированных - 15, погибших - 3", - сообщили в пресс-службе.
Дополнение
Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-сентябре в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 18 032 ДТП - с травмированными (-5,7%), в которых погибло 2225 человек (-10,4%) и 22 200 человек получили травмы (-6,3%).