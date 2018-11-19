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За вихідні 6 осіб на смерть замерзли на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Київській області впродовж минулих вихіднів зафікасовано шість смертей від переохолодження. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“Шестеро осіб загинули від переохолодження на Київщині за минулі вихідні. Четверо з них — померли на зупинці громадського транспорту”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні за два дні на Львівщині від переохолодження померли четверо людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Польщі за два місяці від переохолодження померло 15 осіб

Як повідомляв УНН, у вересні у Тернопільському районі чоловік помер у полі від переохолодження.

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