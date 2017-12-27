У Польщі за два місяці від переохолодження померло 15 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Урядовий центр безпеки Польщі повідомив, що в країні від переохолодження з 1 листопада померло 15 людей. Про це йдеться в повідомленні центру у мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Вчора ще одна людина померла від переохолодження. Це вже 15 осіб з 1 листопада. Реагуйте, якщо знаєте про кого-то, хто може потребувати допомоги ”, - йдеться в повідомленні.
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Також зазначається, що минулої зими від переохолодження в країні загинуло 115 осіб.
Як повідомляв УНН, у Києві пообіцяли відкрити 30 пунктів обігріву.