В Польше за два месяца от переохлаждения умерли 15 человек

"Вчера еще один человек умер от переохлаждения. Это уже 15 человек с 1 ноября. Реагируйте, если знаете о ком-то, кто может нуждаться в помощи", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что прошлой зимой от переохлаждения в стране погибли 115 человек.

Как сообщал УНН, в Киеве пообещали открыть 30 пунктов обогрева.