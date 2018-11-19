За выходные 6 человек насмерть замерзли в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные. Четверо из них - скончались на остановке общественного транспорта", - говорится в сообщении.
Напомним, в январе за два дня во Львовской области от переохлаждения умерли четыре человека.
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Как сообщал УНН, в сентябре в Тернопольском районе мужчина умер в поле от переохлаждения.